Отражайте в учете выручку с учетом скидки.

Контрагенты вправе включить в договор любые условия. Например, прописать скидки покупателю, в том числе в виде бонусов (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Компания не выдает бонусы деньгами. Баллы клиенты вправе зачесть, когда оплатят услуги компании. Поэтому, пока клиент не использует бонусы, не отражайте их в учете. Ведь вы не знаете, когда и в каком объеме нужно будет предоставить скидку.

Важная статья:

С какими расходами надо быть осторожнее

Выручку в учете нужно отражать с учетом всех скидок независимо от их вида (п. 6.5 ПБУ 9/99, письмо Минфина России от 06.02.15 № 07-04-06/5027). Поэтому, когда покупатель решит воспользоваться бонусами, не показывайте баллы отдельно. Отразите доходы на счете 90«Продажи» с учетом скидки, то есть в том размере, в котором покупатель внесет деньги в счет оплаты.

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