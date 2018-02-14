7414 февраля 2018

Арендуем помещение для производства и хотим установить там систему видеонаблюдения. Это нужно, так как участились случаи воровства. По окончании аренды систему можно снять и забрать. Как списывать затраты на монтаж в налоговом учете?

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отвечает:

Включите затраты на монтаж системы в ее первоначальную стоимость.

Компания вправе учесть расходы на установку видеонаблюдения в арендованном помещении. Главное обосновать, что это увеличит доходы компании (п. 1 ст. 252 НК РФ). Суды согласны, что аренда не повод для отказа в расходах на содержание помещения (постановление Федерального Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.04.13 № А56-38835/2012).

Как списать расходы, зависит от стоимости оборудования. В налоговом учете амортизируемым признают имущество со сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью больше 100 тыс. рублей. Первоначальную стоимость определяют с учетом всех трат на покупку, доставку и монтаж (п. 1 ст. 257 НК РФ). Если в целом стоимость окажется больше 100 тыс. рублей, амортизируйте систему.

Если стоимость видеосистемы с учетом монтажа будет 100 тыс. рублей и менее, ее не нужно примать к учету в составе основных средств. Траты спишите по отдельности. Комплектующие видеосистемы — в материальные расходы, а монтаж — в прочие расходы, связанные с производством и релизацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

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