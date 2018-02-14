2114 февраля 2018

Наша компания проводила ремонтные работы и по неосторожности порвала кабельную линию. Собственник потребовал возместить ущерб. В обоснование он выставил смету своих затрат на восстановление с учетом НДС. Но налог собственник может взять к вычету. Разве мы должны компенсировать ему НДС со стоимости его покупок для ремонта?

Темы:

отвечает:

Собственник вправе выделить сумму налога в смете, но компенсировать убытки с НДС вы не обязаны.

Владелец кабельной линии вправе требовать компенсации ущерба (ст. 15 ГК РФ). Ведь потребовалось закупить материалы и оплатить работы, чтобы восстановить кабель.

Убытки расписаны в смете с учетом НДС. Но компания, которая причинила ущерб, не обязана компенсировать налог в составе убытков.

Компании не признают входной НДС расходом, а заявляют его к вычету. Эту часть покупатели компенсируют за счет бюджета. Поэтому вы вправе требовать, чтобы собственник поврежденного имущества исключил налог из общей суммы ущерба.

Суды согласны, что НДС не увеличивает размер причиненного ущерба (постановление Президиума ВАС РФ от 23.07.13 № 2852/13). Но если вы не потребуете у контрагента скорректировать убытки в смете, то он может взыскать компенсацию и с учетом НДС. Такая практика уже сложилась в некоторых регионах (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.02.17 № Ф09-11288/16).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.