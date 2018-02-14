Собственник вправе выделить сумму налога в смете, но компенсировать убытки с НДС вы не обязаны.

Владелец кабельной линии вправе требовать компенсации ущерба (ст. 15 ГК РФ). Ведь потребовалось закупить материалы и оплатить работы, чтобы восстановить кабель.

Убытки расписаны в смете с учетом НДС. Но компания, которая причинила ущерб, не обязана компенсировать налог в составе убытков.

Компании не признают входной НДС расходом, а заявляют его к вычету. Эту часть покупатели компенсируют за счет бюджета. Поэтому вы вправе требовать, чтобы собственник поврежденного имущества исключил налог из общей суммы ущерба.

Суды согласны, что НДС не увеличивает размер причиненного ущерба (постановление Президиума ВАС РФ от 23.07.13 № 2852/13). Но если вы не потребуете у контрагента скорректировать убытки в смете, то он может взыскать компенсацию и с учетом НДС. Такая практика уже сложилась в некоторых регионах (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 27.02.17 № Ф09-11288/16).