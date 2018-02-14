Вы вправе выбрать любой вариант учета.

Минфин считает, что компания должна учитывать компьютер как один объект. Ведь он состоит из частей, которые не могут работать по отдельности (письма от 14.11.08 № 03-11-04/2/169, от 04.09.07 № 03-03-06/1/639). В то же время нельзя формировать единый объект, если у комплектующих разные сроки полезного использования (п. 6 ПБУ 6/01).

Если компания будет использовать части на разных компьютерах, примите их к учету по отдельности. Части дешевле 40 тыс. рублей поставьте на счет 10 и спишите, когда введете в эксплуатацию. Если цена составной части больше этой суммы, то примите ее к учету как основное средство. Также можно сложить стоимость частей и принять компьютер как один объект учета. Ошибки не будет в любом случае.

Способ учета компьютера может повлиять на обязательства компании по налогу на имущество. В этом случае не исключены споры с налоговиками. Активы на счете 10 в любом случае не облагаются налогом. Поэтому инспекторы могут предъявить претензии к способу учета. Отбиться получится в суде (постановления ВАС РФ от 12.08.10 № ВАС-10297/10, Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 26.01.10 № А65-8600/2009).

Сейчас движимое имущество освобождено от налога. Федеральная льгота действует до 1 января 2018 года (ст. 381.1 НК РФ). Но правительство собирается продлить ее на будущий год, проект в Госдуме. Если льгота останется, споров не будет.