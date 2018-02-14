Нет, для расчета используйте заработок, который сотрудница получила с февраля 2017 года.

В 2016 году у работницы был статус временно пребывающей. За таких сотрудников компания платит взносы по тарифу 1,8 процента. Поэтому временно пребывающие иностранцы вправе получать только пособия по нетрудоспособности. Причем есть условие — работодатель должен платить за них взносы не меньше шести месяцев (ч. 4.1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ).

Так как вы будете рассчитывать пособие по беременности и родам, возьмите заработок, на который начисляли взносы по тарифу 2,9 процента.