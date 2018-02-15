Вознаграждение надо платить до даты, когда банк лишится лицензии.

Компания вправе оформить независимую гарантию в банке. В этом случае банк обязуется выплатить долг перед контрагентом (ст. 368 ГК РФ). За свои услуги банкиры берут залог, процент от суммы гарантии или ежемесячное вознаграждение.

Обязательство по гарантии прекращается, если ее срок истечет, компания расплатится с контрагентом или он откажется от гарантий. Также банк может договориться с контрагентом о прекращении обязательства (ст. 378 ГК РФ). Кроме того, компания вправе отказаться от гарантии, если банк не может исполнить свои обязательства из-за актов чиновников. А это как раз тот случай, когда банк лишился лицензии (п. 1 ст. 417 ГК РФ).

Перечисляйте вознаграждение по гарантии до даты отзыва лицензии. Судьи признают такой подход законным (постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.07.17 № Ф05-6875/2017).

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