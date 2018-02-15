Вознаграждение надо платить до даты, когда банк лишится лицензии.
Компания вправе оформить независимую гарантию в банке. В этом случае банк обязуется выплатить долг перед контрагентом (ст. 368 ГК РФ). За свои услуги банкиры берут залог, процент от суммы гарантии или ежемесячное вознаграждение.
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- Не надо второй раз платить налог, который застрял в банке
Обязательство по гарантии прекращается, если ее срок истечет, компания расплатится с контрагентом или он откажется от гарантий. Также банк может договориться с контрагентом о прекращении обязательства (ст. 378 ГК РФ). Кроме того, компания вправе отказаться от гарантии, если банк не может исполнить свои обязательства из-за актов чиновников. А это как раз тот случай, когда банк лишился лицензии (п. 1 ст. 417 ГК РФ).
Перечисляйте вознаграждение по гарантии до даты отзыва лицензии. Судьи признают такой подход законным (постановление Арбитражного суда Московского округа от 04.07.17 № Ф05-6875/2017).
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