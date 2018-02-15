Включите условие о возмещении убытков в договор с продавцом.

Компания вправе потребовать убытки с контрагента, если он нарушит обязательства по договору. Закрытого перечня обязательств в законодательстве нет. А значит, вы вправе предусмотреть в условиях сделки пункт о том, что поставщик обязан вовремя сдавать отчетность и платить налоги. Закон это не запрещает (ст. 421 ГК РФ).

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Дополнительное условие в договоре поможет взыскать с ответчика налоги, которые компания заплатила по вине контрагента. В том числе если продавец не сдает отчетность в инспекцию и не перечисляет налоги в бюджет, а налоговики на проверке признают сделку фиктивной и снимут вычеты.

Например, взыскать убытки с контрагента получится, если налоговики откажут компании в возмещении НДС. Это подтверждают и судьи в других регионах (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.06.17 № А53-22858/2016).

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