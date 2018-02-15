615 февраля 2018

Директор решил включить в договор с контрагентом условие о том, что поставщик возмещает нам убытки, которые связаны с вычетами НДС. В том числе продавец обязуется вовремя сдавать отчетность и платить налоги в бюджет. Вправе ли мы записать такие условия в соглашении?

Темы:

отвечает:

Включите условие о возмещении убытков в договор с продавцом.

Компания вправе потребовать убытки с контрагента, если он нарушит обязательства по договору. Закрытого перечня обязательств в законодательстве нет. А значит, вы вправе предусмотреть в условиях сделки пункт о том, что поставщик обязан вовремя сдавать отчетность и платить налоги. Закон это не запрещает (ст. 421 ГК РФ).

Дополнительное условие в договоре поможет взыскать с ответчика налоги, которые компания заплатила по вине контрагента. В том числе если продавец не сдает отчетность в инспекцию и не перечисляет налоги в бюджет, а налоговики на проверке признают сделку фиктивной и снимут вычеты.

Например, взыскать убытки с контрагента получится, если налоговики откажут компании в возмещении НДС. Это подтверждают и судьи в других регионах (постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05.06.17 № А53-22858/2016).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.