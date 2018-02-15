1515 февраля 2018

Директор решил продать офисное помещение и производственное оборудование. Покупатель просит справку о стоимости имущества. Как оформить такую справку?

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отвечает:

Организация сама вправе разработать форму справки.

Компания не обязана составлять справки о балансовой стоимости имущества. Но, если покупатель попросил справку, составьте документ. Справка может понадобиться контрагенту, чтобы верно начислять амортизацию в налоговом учете — с учетом оставшегося срока полезного использования имущества (п. 7, 12 ст. 258 НК РФ).

Первичку и регистры компания разрабатывает сама, поэтому справку можно составить в свободной форме. Главное, предусмотреть в документе все обязательные реквизиты первички (ч. 2, 4 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Справку оформите на дату, когда спишете активы с баланса компании. В документе поставьте срок полезного использования имущества, амортизационную группу основных средств и оставшийся срок амортизации активов.

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