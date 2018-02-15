2215 февраля 2018

Работаем в Красноярске. Решили принять в отдел продаж дистанционного менеджера — иностранца, который временно проживает в Перми. Разрешение на работу в Красноярске у него нет. Вправе ли мы принять сотрудника?

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отвечает:

Вы вправе трудоустроить иностранца.

Иностранец вправе работать только в том субъекте, в котором получил разрешение на временное проживание. Исключения из правил предусмотрены только для отдельных профессий, которые связаны с частыми поездками по стране, например корреспондент, машинист, артист, руководитель подразделений компании и др. (п. 1 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 28.07.10 № 564н).

Менеджера по продажам в перечне нет, но вы хотите принять на работу новичка дистанционно. Он будет работать в том регионе, где временно проживает (ч. 6 ст. 209, 312.1 ТК РФ). А значит, вы вправе трудоустроить его. Запрета в этом случае нет (подп. 1 п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). Главное записать в договоре о дистанционной работе фактическое место работы иностранца в Перми.

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