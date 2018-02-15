Списывать расходы рискованно.

Компания вправе учитывать расходы, которые связаны с консервацией и расконсервацией основных средств. В том числе можно учесть и затраты на содержание законсервированных активов (подп. 9 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Инспекторы считают, что затраты нельзя учесть, если компания длительное время не использовала актив в своей деятельности. Такие траты налоговики считают необоснованными.

Например, если компания не будет использовать актив в течение всего налогового периода, то налоговики могут снять расходы. Отбиться от доначислений не получится даже в суде (определение Верховного суда РФ от 28.09.16 № 303-КГ16-11734).