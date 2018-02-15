2115 февраля 2018

Работница принесла больничный по беременности и родам. Весь 2017 год она находилась в отпуске по уходу за ребенком и работала неполный день. При расчете среднего заработка нужно брать выплаты за два предшествующих календарных года. Программа берет в расчет доходы за 2017 год, но при этом отбрасывает все дни 2017 года как исключаемые. Это верно?

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отвечает:

Да, все верно.

Компания считает пособие из среднедневного заработка. Чтобы определить средний заработок, нужно взять доходы работника за два года, предшествующих страховому случаю. Если работница уходит в отпуск в 2018 году, расчетный период — 2016 и 2017 годы.

Средний заработок делят на количество календарных дней в расчетном периоде. При этом исключают дни временной нетрудоспособности, декрета и отпуска по уходу (ст. 14 закона № 255-ФЗ). В законе нет исключений на случай, если сотрудница работает в отпуске по уходу. Поэтому заработок за период работы возьмите в расчет, а время отпуска исключите.

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