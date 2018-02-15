Да, все верно.

Компания считает пособие из среднедневного заработка. Чтобы определить средний заработок, нужно взять доходы работника за два года, предшествующих страховому случаю. Если работница уходит в отпуск в 2018 году, расчетный период — 2016 и 2017 годы.

Средний заработок делят на количество календарных дней в расчетном периоде. При этом исключают дни временной нетрудоспособности, декрета и отпуска по уходу (ст. 14 закона № 255-ФЗ). В законе нет исключений на случай, если сотрудница работает в отпуске по уходу. Поэтому заработок за период работы возьмите в расчет, а время отпуска исключите.