Пересчитайте пособие и подайте уточненные расчеты по взносам.

Компания обязана перечислять взносы в фонд и платить сотрудникам пособия по социальному страхованию (абз. 15 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). Если в расчетном периоде у работницы был декрет или отпуск по уходу, можно заменить годы для расчета. Но только если пособие станет больше (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Из-за ошибки компанию могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

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О подвохах в пособиях и компенсациях

Напишите директору докладную, что по ошибке занизили пособие. Издайте приказ о перерасчете и доплатите работнице. Эти документы подтвердят, что дополнительные выплаты обоснованны. Неправильные данные в расчетах за первый квартал и полугодие нужно уточнить (п. 1.2 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@).