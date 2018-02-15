1015 февраля 2018

Обнаружила, что мы уже полгода платим работнице пособие по уходу за ребенком меньше, чем нужно. Бывший бухгалтер заменила годы для расчета, хотя это было невыгодно. Как исправить ошибку, чтобы у фонда не было претензий?

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отвечает:

Пересчитайте пособие и подайте уточненные расчеты по взносам.

Компания обязана перечислять взносы в фонд и платить сотрудникам пособия по социальному страхованию (абз. 15 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). Если в расчетном периоде у работницы был декрет или отпуск по уходу, можно заменить годы для расчета. Но только если пособие станет больше (ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Из-за ошибки компанию могут оштрафовать на сумму до 50 тыс. рублей (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Напишите директору докладную, что по ошибке занизили пособие. Издайте приказ о перерасчете и доплатите работнице. Эти документы подтвердят, что дополнительные выплаты обоснованны. Неправильные данные в расчетах за первый квартал и полугодие нужно уточнить (п. 1.2 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@).

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