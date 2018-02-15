Вы вправе не уточнять расчет. У инспекторов нет оснований для блокировки счета.

Инспекторы вправе заблокировать счет, если компания не сдаст декларацию. В вашем случае блокировка будет незаконной. Во-первых, если компания ошиблась с ОКТМО, налоговики все равно обязаны принять отчетность (п. 28 Административного регламента, утв. приказом Минфина России от 02.07.12 № 99н).

Во-первых, промежуточные расчеты — это не декларация. Даже если компания не сдаст их в срок, возможен только штраф в 200 рублей. Замораживать счет налоговики не вправе (письмо Минфина России от 19.08.16 № 03-11-03/2/48777, определение ВС РФ от 03.02.17 № 305-КГ16-16245).

Подавать уточненку нужно, если компания занизила налог (п. 1 ст. 81 НК РФ). У вас расчет нулевой. Поэтому исправлять отчетность из-за ошибочного ОКТМО вы вправе, но не обязаны.