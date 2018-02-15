2315 февраля 2018

Весной 2017 года мы фасовали товар по корзинкам. Бухгалтер, которая работала до меня, приняла упаковку на счет 41 «Товары». Товар продали, но в остатках висят корзинки. Можно их списать сейчас?

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отвечает:

Упаковку ошибочно приняли на счет 41. Исправьте учет, а затем спишите остатки.

Компания отражает на 41-м счете товары для перепродажи (п. 2 ПБУ 5/01). Корзинки нужно было принимать на этот счет, если компания собиралась продавать их за отдельную плату. В вашем случае корзинки использовали для упаковки и передали покупателям бесплатно, поэтому счет 41 использовать не надо.

Ошибку вы обнаружили в текущем отчетном периоде, поэтому сторнируйте ошибочную операцию (п. 5 ПБУ 22/2010). А затем спишите стоимость корзинок для упаковки товара в дебет счета 44«Расходы на продажу».

В учете сделайте проводки:

СТОРНО Дебет 41 Кредит 60
— сторнирована ошибочная операция;

Дебет 10 Кредит 60
— приняты к учету корзинки для упаковки товаров;

Дебет 44 Кредит 10
— списана стоимость корзинок, использованных при продаже товаров.

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