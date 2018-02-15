1115 февраля 2018

Была одна операция, которая не облагается НДС. Больше их не было. Нужно разделить расходы за весь квартал или только за один месяц?

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отвечает:

Разделите расходы за весь квартал.

Компании обязаны вести раздельный учет входного НДС, если одновременно проводят операции, которые облагаются и не облагаются налогом (п. 4 ст. 170 НК РФ). НДС, который относится к облагаемым операциям, можно принимать к вычету. Налог с покупок для необлагаемых операций учитывают в стоимости товаров. НДС с активов, которые задействуют сразу в двух видах деятельности, распределяют пропорционально выручке без налога (письмо Минфина России от 18.08.09 № 03-07-11/208).

Делить НДС нужно за весь квартал, в котором провели хотя бы одну необлагаемую операцию. Способ, которым ведете раздельный учет, закрепите в учетной политике (абз. 4 п. 4 ст. 170 НК РФ).

Отказаться от раздельного учета можно, если доля расходов по операциям без НДС не превышает 5 процентов от всех расходов. Тогда к вычету будет весь входной налог с покупок, которые одновременно используют для облагаемых и необлагаемых операций (письмо Минфина России от 19.08.16 № 03-07-11/48590).

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