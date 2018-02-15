Нужно пересчитать и доплатить налог за 2013 год.

Компании на упрощенке списывают траты на основные средства до конца года, в котором их купили и оплатили (подп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ). При этом кодекс требует восстановить расходы, если компания продает активы раньше сроков. А именно: до трех лет после того, как учли в расходах имущество со сроком использования 15 лет и меньше. И до 10 лет после покупки основных средств со сроком использования больше 15 лет (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Срок эксплуатации зданий, как правило, больше 15 лет. Поэтому восстановите расходы, в затраты спишите только амортизацию и доплатите налог с пенями. Сделать пересчет нужно и в случае, если сменили объект на упрощенке (письмо Минфина России от 30.06.09 № 03-11-06/2/113).

Пересчет налога покажите в бухгалтерской справке в текущем квартале. Доначислите налог и подайте уточненку за 2013 год. Заранее доплатите налог с пенями.