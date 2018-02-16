1416 февраля 2018

Бухгалтеры только привыкли к форме 6-НДФЛ, и опять изменения. С чем они связаны?

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отвечает:

Сама форма расчета и порядок ее заполнения существенно не поменялись.

Налоговики привели отчетность в соответствие с новыми положениями Налогового кодекса и поменяли только титульный лист. В дополнительных графах бухгалтер организации-правопреемника сможет указать информацию о той компании, которая прекратила работу.

С 2018 года организация-правопреемник должна сдать 6-НДФЛ, если этого не сделала реорганизованная компания (форму обновили приказом ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18. Она вступает в силу 25 марта 2018 года).

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