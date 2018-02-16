Нет, работодатель не вправе взыскать с работника штраф, который выписали контролеры.

Удержать деньги из зарплаты можно только в случаях, которые перечислены в статье 137 ТК РФ. Штрафа, который выписали работодателю по вине сотрудника, там нет.