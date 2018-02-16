Сотрудница недавно вышла замуж и взяла новую фамилию. О том, что сотрудница поменяла фамилию, мы узнали после ежемесячной отчетности, которую сдаем в ПФР. Работница сама поменяла СНИЛС — получила свидетельство с новой фамилией. Мы сдали документ со старыми данными, поэтому фонд выписал штраф в 500 рублей. Сотрудница не предупредила нас о новых данных. Мы вправе взыскать с нее штраф?
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