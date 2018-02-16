За время командировки начислите средний заработок.

Сотрудник вправе работать по совместительству в свободное от основной работы время. Каждый день трудиться в таком режиме можно не больше четырех часов. Но если сотрудник свободен от работы на основном месте, то по совместительству может выйти на полный день (ст. 284 ТК РФ). В том числе работник вправе поехать в командировку и трудиться там по восемь часов. Режим пропишите в приказе на командировку.

В таком случае часы работы в командировке свыше четырех в день не оплачивайте как сверхурочные. За время работы начислите средний заработок с учетом того, что сотрудник отработал не четыре часа, а восемь.

Даже если совместитель свободен от работы на основном месте, за месяц он не вправе работать больше половины месячной нормы. Соблюдайте это ограничение, если сотрудник едет в командировку. Раз по времени он будет работать вдвое больше, после возвращения от каких-то рабочих дней в офисе его потребуется освободить.