2216 февраля 2018

Переехали в новый арендованный офис. Акт приемки-предачи помещения пока не подписывали, у нас есть только предварительный договор о том, что мы заключим контракт на аренду. Но компания уже платит за охрану и уборку помещений. Мы вправе учесть эти расходы?

Темы:

отвечает:

Рискованно учитывать расходы, пока вы не подпишете договор аренды.

Компания вправе списать затраты на охрану и уборку помещений в арендованном офисе. Но траты нужно подтвердить документами. Компания вправе находиться в офисе, если пользуется им по договору аренды или приобрела в собственность.

Стороны могут подписать предварительный договор о намерении заключить сделку (п. 1 ст. 429 ГК РФ). Но права на использование помещений по такому контракту еще не возникает (постановление Президиума ВАС РФ от 25.09.12 № 6616/12, определение ВС РФ от 15.09.15 № 18-КГ15-143). Поэтому расходы на эксплуатацию офиса безопаснее учитывать только после того, как компания подпишет договор аренды (письмо Минфина России от 01.08.11 № 03-03-06/1/435).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.