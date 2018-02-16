Рискованно учитывать расходы, пока вы не подпишете договор аренды.

Компания вправе списать затраты на охрану и уборку помещений в арендованном офисе. Но траты нужно подтвердить документами. Компания вправе находиться в офисе, если пользуется им по договору аренды или приобрела в собственность.

Стороны могут подписать предварительный договор о намерении заключить сделку (п. 1 ст. 429 ГК РФ). Но права на использование помещений по такому контракту еще не возникает (постановление Президиума ВАС РФ от 25.09.12 № 6616/12, определение ВС РФ от 15.09.15 № 18-КГ15-143). Поэтому расходы на эксплуатацию офиса безопаснее учитывать только после того, как компания подпишет договор аренды (письмо Минфина России от 01.08.11 № 03-03-06/1/435).