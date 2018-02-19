Налоговики планируют, что новые коды компании будут приводить уже в справках 2-НДФЛ за 2017 год.

Пугаться их не нужно. Времени для корректировки бухгалтерской программы достаточно. Думаю, разработчики софта внесут изменения оперативно.

Таблица. Новые коды для справок 2-НДФЛ

Вид выплаты Код Компенсация за неиспользованный отпуск 2013 Выходное пособие 2014 Прощенный долг, который компания списала с баланса 2611 Проценты с обращающихся облигаций российских компаний 3023

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