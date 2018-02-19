Налоговики планируют, что новые коды компании будут приводить уже в справках 2-НДФЛ за 2017 год.
- Важная статья:
- Что с чем должно сходиться в годовых 2‑НДФЛ и 6‑НДФЛ
Пугаться их не нужно. Времени для корректировки бухгалтерской программы достаточно. Думаю, разработчики софта внесут изменения оперативно.
Таблица. Новые коды для справок 2-НДФЛ
|
Вид выплаты
|
Код
|
Компенсация за неиспользованный отпуск
|
2013
|
Выходное пособие
|
2014
|
Прощенный долг, который компания списала с баланса
|
2611
|
Проценты с обращающихся облигаций российских компаний
|
3023
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