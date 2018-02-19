2719 февраля 2018

ФНС расширяет коды доходов по НДФЛ. Изменение для бухгалтеров серьезное. Придется менять данные в программе за 2017 год. Или коды распространяются только на доходы, которые относятся к 2018 году?

Тема:

отвечает:

Налоговики планируют, что новые коды компании будут приводить уже в справках 2-НДФЛ за 2017 год.

Пугаться их не нужно. Времени для корректировки бухгалтерской программы достаточно. Думаю, разработчики софта внесут изменения оперативно.

Таблица. Новые коды для справок 2-НДФЛ

Вид выплаты

Код

Компенсация за неиспользованный отпуск

2013

Выходное пособие

2014

Прощенный долг, который компания списала с баланса

2611

Проценты с обращающихся облигаций российских компаний

3023

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