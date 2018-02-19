3619 февраля 2018

Сроки сдачи справок 2-НДФЛ меняются?

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отвечает:

Нет, сроки прежние.

Но хотим напомнить бухгалтерам, что есть два основания, по которым надо подавать 2-НДФЛ в инспекцию. Если в 2017 году вы должны были, но не смогли удержать НДФЛ у какого-то физического лица, то подаете в налоговую справку с признаком 2 и уведомляете об этом гражданина. Срок — не позднее 1 марта 2018 года. Человек получит от инспекции налоговое уведомление и сам заплатит налог.

Второе основание — сообщить в инспекцию обо всех выплаченных суммах и удержанном НДФЛ. Для этого оформляют справки с признаком 1. Их подают в инспекцию не позднее 2 апреля 2018 года.

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