Для бухгалтерского учета вы вправе самостоятельно определить срок использования.

В налоговом учете срок полезного использования устанавливают по классификатору основных средств. А если компания купила подержанный актив, срок амортизации можно уменьшить на число месяцев, в течение которых основное средство использовал предыдущий собственник (п. 7 ст. 258 НК РФ).

Активы дешевле 100 тыс. рублей по правилам кодекса не относят к амортизируемым (п. 1 ст. 256 НК РФ). Поэтому для вашей компании срок эксплуатации у предыдущего владельца значения не имеет. В налоговом учете вы спишете стоимость актива, как только начнете его использовать.

В бухучете к основным средствам относятся активы дороже 40 тыс. рублей или меньшего лимита, который установила сама компания. Но при условии, что организация собирается использовать имущество дольше 12 месяцев (п. 4, 5 ПБУ 6/01). Чтобы установить срок амортизации таких активов в бухучете, компания не обязана пользоваться классификатором.

Установите срок, в течение которого фактически собираетесь или сможете использовать актив с учетом его износа (п. 20 ПБУ 6/01). Если срок будет меньше 12 месяцев, спишите стоимость погрузчика сразу.