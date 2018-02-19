Безопаснее представить уведомление в срок, который выставили инспекторы.

Кодекс обязывает налогоплательщиков уведомлять инспекцию о контролируемых иностранных компаниях. По закону «физик» контролирует иностранную компанию, если он резидент РФ и его доля участия больше 25 процентов (п. 1, 3 ст. 25.13 НК РФ). В вашем случае руководитель контролирует финскую компанию.

Уведомить налоговиков о контролируемой компании нужно не позднее 20 марта года, следующего за периодом, в котором «физик» получил прибыль от деятельности этой организации (п. 2 ст. 25.14 НК РФ). По правилам кодекса доходы у «физика» появляются 31 декабря года, который следует за окончанием финансового года компании (п. 1.1 ст. 223 НК РФ). Например, отчетность иностранная компания составила 31 декабря 2016 года, дата получения дохода в виде прибыли — 31 декабря 2017 года. В этом случае подать уведомление нужно не позднее 20 марта 2018 года.

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Требование сообщать о контролируемых компаниях появилось только в 2016 году (ст. 4 Федерального закона от 24.11.14 № 376-ФЗ). Поэтому впервые уведомление нужно было представить 20 марта 2018 года.

За пропуск срока инспекторы вправе оштрафовать «физика» на 100 тыс. рублей (п. 1 ст. 129.6 НК РФ). Налоговики узнали, что предприниматель контролирует иностранную компанию, но не уведомил об этом. Поэтому потребовали представить уведомление в течение 30 рабочих дней. Если исполнить требование инспекторов в срок, предпринимателя освободят от штрафа в 100 тыс. рублей (п. 8, 11 ст. 25.14 НК РФ).

В кодексе нет разницы между «физиками» и предпринимателями, если речь идет о контролируемых иностранных компаниях. Налоговики на местах считают, что вправе выставить требование об уведомлении бизнесмену, а не гражданину.