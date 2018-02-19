Наличные компания вправе принять только от нерезидента-«физика».

Расчеты между резидентами и нерезидентами надо проводить через банки. Но есть исключение. Компания вправе принять наличные рубли от нерезидента-«физика», если торгует в розницу или оказывает услуги в РФ (ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 10.12.03 № 173-ФЗ).

Нерезидентом считается «физик», который постоянно проживает или временно пребывает за границей более года. Сделки с другими иностранными контрагентами за наличные запрещены. Если компания примет валюту от «физика» или наличные от иностранной организации, то на проверке ее могут оштрафовать на всю сумму выручки (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ).