Да, если сотрудник ездил в командировку за границу.

Компания компенсирует расходы командированному сотруднику с учетом требований закона № 173-ФЗ (п. 16 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Закон устанавливает закрытый перечень ситуаций, когда один резидент вправе перечислить другому резиденту валюту.

В частности, работодатель вправе возместить сотруднику, который был в служебной поездке за границей, расходы в валюте (п. 9 ч. 1 ст. 9 закона № 173-ФЗ). Если компания выдаст валюту сотруднику, который ездил в командировку по России, организацию оштрафуют.