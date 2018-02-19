Нет.

Одна из обязанностей резидентов, которые заключили договор с иностранцами, — обеспечить получение валюты или рублей от покупателей (ч. 1 ст. 19 закона № 173-ФЗ). Деньги должны поступить в сроки, которые стороны записали в контракте.

Если иностранец перечислит деньги позже, то налоговики могут оштрафовать российскую организацию на всю сумму сделки (ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ). Закон делает исключение только в редких случаях, например, если резидент и нерезидент — транспортные компании, которые оказывают друг другу услуги. В этом случае стороны вправе провести зачет (ч. 2 ст. 19 закона № 173-ФЗ).