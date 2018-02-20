Нет, не вправе.

Резиденты в течение месяца уведомляют налоговые об открытии и закрытии счетов за границей (ч. 2 ст. 12 закона № 173-ФЗ). К резидентам относятся компании и «физики» (п. 6 ч. 1 ст. 1 закона № 173-ФЗ). Отличие от компаний у них только в размерах штрафа. Максимальное наказание «физику», который не сообщил о счетах, — 5 тыс. рублей (ч. 2, 2.1ст. 15.25 КоАП РФ).

Сейчас рассматривают законопроект, по которому резиденты, которые пребывали за границей в течение года 183 дней и больше, вправе не сообщать о счетах в иностранных банках.