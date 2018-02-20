3020 февраля 2018

В течение двух дней получили сразу пять требований из налоговой. Запрашивают большой объем документов и информации по НДС. Первое требование — по декларациям за весь 2015 год, второе — за 2016-й, третье, четвертое и пятое — за три квартала 2017 года. Мы не успеем вовремя ответить на столько запросов. Регламентировано ли количество запросов, которые могут высылать налоговики?

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отвечает:

Нет, число запросов не ограничено.

Если объем документов, которые запрашивают инспекторы, слишком большой, можно просить о продлении сроков на представление бумаг. Для этого отправьте в налоговую уведомление по форме из приказа ФНС России от 25.01.17 № ММВ-7-2/34@.

Правда, сделать это нужно в течение следующего рабочего дня после того, как компания получила запрос (п. 3 ст. 93 НК РФ). Отмечу также, что кодекс не ограничивает число требований, но компания не обязана исполнять незаконные запросы.

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