Нет, число запросов не ограничено.

Если объем документов, которые запрашивают инспекторы, слишком большой, можно просить о продлении сроков на представление бумаг. Для этого отправьте в налоговую уведомление по форме из приказа ФНС России от 25.01.17 № ММВ-7-2/34@.

Правда, сделать это нужно в течение следующего рабочего дня после того, как компания получила запрос (п. 3 ст. 93 НК РФ). Отмечу также, что кодекс не ограничивает число требований, но компания не обязана исполнять незаконные запросы.