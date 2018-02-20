2320 февраля 2018

Подключились к личному кабинету на сайте ФНС nalog.ru. Увидели, что за компанией числится большая задолженность по пенсионным и медицинским взносам на 1 января 2017 года. По данным ПФР долгов нет. Как поступить?

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отвечает:

Подайте заявление в свободной форме в налоговую или фонд.

Сообщите, что сальдо неверное, попросите убрать недоимку и пени. Инспекторы в течение трех рабочих дней через УФНС передадут данные в фонды. Фонд в течение 20 рабочих дней должен проанализировать сведения, свериться с компанией, если она это потребовала, и принять решение.

Такой порядок действий согласовали ФНС и ПФР (письмо от 06.09.17 № НП-30-26/13859/ЗН-4-22/17710@).

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