Подайте заявление в свободной форме в налоговую или фонд.

Сообщите, что сальдо неверное, попросите убрать недоимку и пени. Инспекторы в течение трех рабочих дней через УФНС передадут данные в фонды. Фонд в течение 20 рабочих дней должен проанализировать сведения, свериться с компанией, если она это потребовала, и принять решение.

Такой порядок действий согласовали ФНС и ПФР (письмо от 06.09.17 № НП-30-26/13859/ЗН-4-22/17710@).