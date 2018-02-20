2420 февраля 2018

Декларацию по НДС сдали с налогом к возмещению. Инспекторы прислали требование о представлении документов, но мы его пропустили и не ответили вовремя. Уже после мы сдали уточненку по этой же декларации. Налоговики вновь запросили те же бумаги, и мы их представили в срок. Налоговики запрашивали первичку, счета-фактуры, книги покупок, продаж, сметы и пр. Сейчас инспекторы выставили штраф за непредставление документов. Поэтому штраф получился большой — 42 тыс. рублей. Можно ли его снизить?

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отвечает:

Да, у вас есть сразу два основания, чтобы снизить штраф.

Во-первых, часть бумаг налоговики запросили незаконно. На камералке декларации по НДС с налогом к возмещению инспекторы вправе требовать бумаги, которые подтверждают право на вычет (п. 8 ст. 88 НК РФ).

То есть счета-фактуры и документы, на основании которых компания принимала к учету товары, работы и услуги, — накладные, акты и пр. (ст. 172 НК РФ). Это подтверждает судебная практика (постановления Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.03.12 № А40-63891/11-140-278, от 12.04.13 № А40-150203/10-118-891). Поэтому штраф за остальные бумаги вы вправе оспорить. Второе основание, чтобы снизить штраф, — смягчающие обстоятельства (ст. 112 НК РФ). Например, компания нарушила впервые.

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