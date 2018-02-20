4020 февраля 2018

Директор требует, чтобы я до увольнения передала ему весь архив документов компании. Архив никто не создавал. Главный бухгалтер обязан и этим заниматься?

Тема:

отвечает:

Главный бухгалтер не обязан заниматься архивным делом, если это не прописано в трудовом договоре или должностных инструкциях.

За сохранность документов отвечает руководитель. В том числе тех бумаг, которые создает и использует бухгалтерия (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Это директор, когда будет увольняться, обязан передать документы бухгалтерского учета новому руководителю (п. 4 ст. 29 закона № 402-ФЗ).

Главбух обязан систематизировать и хранить до передачи в архив первичку, регистры учета, отчетность, балансы (п 6.6 Положения, утв. приказом Минфина СССР от 29.07.83 № 105). При этом за архив всей организации главный бухгалтер не отвечает.

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