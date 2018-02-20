Нужно досрочно закончить первый временный перевод и оформить новый.

Компания вправе поручить сотруднице временно исполнять обязанности другого работника. В это время за работницей сохраняется основное место (ст. 72.2 ТК РФ). Поэтому в трудовой книжке не записывают сведения о временном переводе (п. 4 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Если компании требуется снова временно перевести работницу на другую должность, перевод оформляйте с основного места работы. То есть с должности оператора кол-центра.

Если работница согласна на новый перевод, оформите дополнительное соглашение к трудовому договору. В нем пропишите окончание временного перевода на работу секретарем, а вторым пунктом установите срок для временного исполнения обязанностей помощника бухгалтера. На основании соглашения издайте приказ об окончании срока первого перевода и со следующего дня — начале нового. Это значит, что вы оформите временный перевод с должности оператора на работу помощника в бухгалтерию.

Временный перевод может стать постоянным. Это произойдет, если после окончания срока перевода сотруднице не предоставить прежнюю работу (ч. 1 ст. 72.2 ТК РФ).