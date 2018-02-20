Временно пребывающим гражданам не начисляют пособия по беременности и родам за счет ФСС.

Компания начисляет с выплат своим сотрудникам взносы на социальное страхование. По общему правилу тариф — 2,9 процента. Для иностранцев, которые временно пребывают в нашей стране, правила другие. Компания платит за таких работников по тарифу 1,8 процента (подп. 2 ст. 426 НК РФ). Поэтому выплата пособий за счет ФСС таким работникам ограниченна.

Иностранцы, которые временно пребывают в нашей стране, вправе получать только пособия по болезни. И только если работодатели платили за них взносы не менее шести месяцев до наступления страхового случая (ч. 4.1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Пособие по беременности и родам, уходу за ребенком и прочие таким сотрудникам не положены.

Получать любые пособия с первого дня работы вправе только временно пребывающие иностранцы из ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Эти работники пользуются такими же правами по социальному страхованию, как россияне (ч. 2 ст. 1.1 закона № 255-ФЗ, п. 3 ст. 98 Договора о ЕАЭС). Правда, и взносы за них компании платят по обычному тарифу.

Ваша работница приехала из страны, которая не входит в ЕАЭС. Она временно пребывает на территории России. Значит, выплатить ей пособие по беременности и родам за счет ФСС не получится.