1920 февраля 2018

Контрагент бесплатно перевез товар нашему покупателю. Мы признали доход. Обычно стоимость доставки включаем в продажную цену. После реализации программа списала перевозку в расходы. Но мы ничего не потратили. Это правильно?

Тема:

отвечает:

Не списывайте расходы на доставку, если вам ее подарили.

Рыночную стоимость товаров, работ, услуг, которые получили безвозмездно, нужно признать доходом. При этом с 2015 года компания вправе учесть расходы в том же размере после того, как использует бесплатные активы (Федеральный закон от 20.04.14 № 81-ФЗ, абз. 2 п. 2 ст. 254 НК РФ). Но это правило только для производственных запасов.

Доходы от реализации уменьшают на стоимость доставки покупателю (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ). Перевозку учитывают как отдельный вид расхода (ст. 320 НК РФ). Такие траты не увеличивают себестоимость товара для продавца. Поэтому учесть их в цене материально-производственных запасов и списать не получится.

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