Покупатель вправе заявить вычет, но есть риск споров с налоговиками.

Право на вычет у покупателя появляется, если он получил авансовый счет-фактуру, в договоре есть условие о предоплате, платежка позволяет идентифицировать уплаченную сумму как аванс, перечисленный за покупателя. То есть в платежке сказано, что речь идет об авансе, есть реквизиты договора поставки или счета. Такая позиция следует из Налогового кодекса (п. 9 ст. 172).

Но налоговики на практике обычно против вычета в этой ситуации. Они считают, что для вычета нужна платежка покупателя, а не третьего лица. Поэтому самый безопасный вариант для покупателя — не отражать в декларации вычет НДС с аванса. Если же компания готова спорить с инспекторами, то вычет можно заявить. Судьи в такой ситуации поддерживают покупателей (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.02.2013 по делу № А03-7372/2012).

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