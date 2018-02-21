Да, покупатель сможет заявить вычет, если:

приобрел товары для операций, облагаемых НДС;

получил счет-фактуру от поставщика;

принял товары на учет и подтвердил это первичными документами (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Важная статья:

Не начисляем НДС на авансы по отгрузкам того же квартала

Факт оплаты не влияет на право вычета у покупателя. Поставщик вправе поручить покупателю оплатить за него счета (п. 1 ст. 313 ГК). Значит, такие расчеты соответствуют закону.

На практике налоговики обращают особое внимание на нестандартные расчеты. Поэтому получите от поставщика письмо с поручением оплатить за него счета. В письме поставщик укажет, что вы исполняете его обязательства в счет оплаты вашего долга за поставленные товары. В платежке сделайте ссылку на письмо поставщика.

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