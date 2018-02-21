721 февраля 2018

Компания должна перечислить поставщику деньги за товары. Но поставщик просит вместо этого оплатить за него счета. Сможет ли компания заявить вычет НДС со стоимости товаров, если использовать такую схему расчетов?

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отвечает:

Да, покупатель сможет заявить вычет, если:

  • приобрел товары для операций, облагаемых НДС;
  • получил счет-фактуру от поставщика;
  • принял товары на учет и подтвердил это первичными документами (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК).

Факт оплаты не влияет на право вычета у покупателя. Поставщик вправе поручить покупателю оплатить за него счета (п. 1 ст. 313 ГК). Значит, такие расчеты соответствуют закону.

На практике налоговики обращают особое внимание на нестандартные расчеты. Поэтому получите от поставщика письмо с поручением оплатить за него счета. В письме поставщик укажет, что вы исполняете его обязательства в счет оплаты вашего долга за поставленные товары. В платежке сделайте ссылку на письмо поставщика.

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