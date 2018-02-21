Восстановите НДС, который вы ранее заявили к вычету с аванса.

Покупатель восстанавливает НДС с предоплаты, если договор расторгли и поставщик вернул деньги (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК). Зачет аванса приравнивается к его возврату (п. 23 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).

Важная статья:

Как отразить в книге учета неденежные доходы и расходы

В бухучете НДС с аванса и зачет обязательств по займу можно отразить такими проводками.

На дату, когда уплатили аванс

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты по выданным авансам»

КРЕДИТ 51

перечислили аванс поставщику;

ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»

КРЕДИТ 76 субсчет «НДС с аванса»

приняли к вычету НДС с аванса.

На дату, когда у поставщика появилось обязательство по возврату аванса:

ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты по авансам, которые поставщик должен вернуть»

КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты по выданным авансам»

отразили требование к поставщику по возврату аванса.

На дату взаимозачета:

ДЕБЕТ 66 (67) КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты по авансам, которые поставщик должен вернуть»

зачли требование по возврату аванса и задолженность по займу;

ДЕБЕТ 76 субсчет «НДС с авансов»

КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»

восстановили НДС с аванса.

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