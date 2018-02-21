Восстановите НДС, который вы ранее заявили к вычету с аванса.
Покупатель восстанавливает НДС с предоплаты, если договор расторгли и поставщик вернул деньги (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК). Зачет аванса приравнивается к его возврату (п. 23 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33).
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- Как отразить в книге учета неденежные доходы и расходы
В бухучете НДС с аванса и зачет обязательств по займу можно отразить такими проводками.
На дату, когда уплатили аванс
ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты по выданным авансам»
КРЕДИТ 51
перечислили аванс поставщику;
ДЕБЕТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
КРЕДИТ 76 субсчет «НДС с аванса»
приняли к вычету НДС с аванса.
На дату, когда у поставщика появилось обязательство по возврату аванса:
ДЕБЕТ 60 субсчет «Расчеты по авансам, которые поставщик должен вернуть»
КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты по выданным авансам»
отразили требование к поставщику по возврату аванса.
На дату взаимозачета:
ДЕБЕТ 66 (67) КРЕДИТ 60 субсчет «Расчеты по авансам, которые поставщик должен вернуть»
зачли требование по возврату аванса и задолженность по займу;
ДЕБЕТ 76 субсчет «НДС с авансов»
КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС»
восстановили НДС с аванса.
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