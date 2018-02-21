Отправили сотрудника в командировку. За счет компании оплатили ему билет. Но работник из-за пробок опоздал на поезд. Чтобы командировка не сорвалась, сотрудник за свой счет в кассе вокзала купил билет на следующий поезд, а первый билет сдал. Деньги за него сотруднику вернут в течение месяца. Перевозчик вернет деньги за билет за вычетом штрафа. Мы вправе учесть в расходах всю стоимость билета?
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