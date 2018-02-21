2021 февраля 2018

Отправили сотрудника в командировку. За счет компании оплатили ему билет. Но работник из-за пробок опоздал на поезд. Чтобы командировка не сорвалась, сотрудник за свой счет в кассе вокзала купил билет на следующий поезд, а первый билет сдал. Деньги за него сотруднику вернут в течение месяца. Перевозчик вернет деньги за билет за вычетом штрафа. Мы вправе учесть в расходах всю стоимость билета?

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отвечает:

Да, вправе.

Учтите такие расходы как штраф за нарушение договорных обязательств (письма Минфина России от 29.11.11 № 03-03-06/1/786, от 08.09.17 № 03-03-06/1/57890).

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