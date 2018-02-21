2421 февраля 2018

Учредитель передал компании свой автомобиль, чтобы перевозить товары. Оформили договор безвозмездного пользования. Доля учредителя в компании — 60 процентов. Надо ли учитывать доходы?

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отвечает:

Да, конечно.

Имущественные права, которые компания получила безвозмездно, нужно учесть в доходах (п. 8 ст. 250 НК РФ). Если доля учредителя больше 50 процентов, от налога освобождается имущество, которое участник передал безвозмездно (подп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ).

На имущественные права это не распространяется. Ваш учредитель передал автомобиль во временное пользование, поэтому учтите доходы. Делайте это ежемесячно в размере рыночной стоимости аренды такого автомобиля (письмо Минфина России от 14.06.17 № 03-03-07/36870).

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