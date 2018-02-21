Вы вправе учесть расходы в текущем периоде, но только частично.

Так как из-за ошибки вы завысили налог, то не обязаны подавать уточненки. Исправить ошибку можно в текущем периоде (письмо ФНС России от 11.08.17 № СД-4-3/15906).

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Для старых активов берите любой срок амортизации

Но при условии, что компания получила прибыль в 2018 году и во всех предыдущих периодах, за которые хочет списать амортизацию. Кроме того, списать амортизацию можно только за три предыдущих года. Ведь только за такой период компания вправе вернуть переплату по налогу (п. 7 ст. 78 НК РФ).