1821 февраля 2018

Проверили прошлогоднюю отчетность. По одному активу амортизация не начислялась аж с 2011 года. Эту ошибку можно исправить в текущем периоде?

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отвечает:

Вы вправе учесть расходы в текущем периоде, но только частично.

Так как из-за ошибки вы завысили налог, то не обязаны подавать уточненки. Исправить ошибку можно в текущем периоде (письмо ФНС России от 11.08.17 № СД-4-3/15906).

Но при условии, что компания получила прибыль в 2018 году и во всех предыдущих периодах, за которые хочет списать амортизацию. Кроме того, списать амортизацию можно только за три предыдущих года. Ведь только за такой период компания вправе вернуть переплату по налогу (п. 7 ст. 78 НК РФ).

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