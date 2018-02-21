Мы оказываем услуги по обучению. Контракты с нами заключают компании, которые направляют на занятия своих работников. Заключили договор с организацией из Екатеринбурга. Работники этой компании приедут к нам учиться. По договору мы должны оплатить их проживание в гостинице и перелет, это входит в стоимость обучения. Мы вправе учесть такие расходы?
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