2421 февраля 2018

Мы оказываем услуги по обучению. Контракты с нами заключают компании, которые направляют на занятия своих работников. Заключили договор с организацией из Екатеринбурга. Работники этой компании приедут к нам учиться. По договору мы должны оплатить их проживание в гостинице и перелет, это входит в стоимость обучения. Мы вправе учесть такие расходы?

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отвечает:

Да, учтите расходы.

Ведь такие затраты предусмотрены в договоре с другой компанией. Расходы на перелет и проживание спишите как прочие (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

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