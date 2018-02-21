Оформите выбытие основного средства и спишите кредиторку.
Заемщик вправе передать имущество своему кредитору в счет погашения обязательств. Для этого стороны могут заключить соглашение об отступном (ст. 409 ГК РФ). Долг прекращается в момент, когда компания передаст основные средства. Поэтому в учете в один день отразите выбытие основных средств и погашение кредиторки.
При выбытии основных средств расходы в размере остаточной стоимости списывают на счет 91 «Прочие доходы и расходы» (п. 31 ПБУ 6/01, п. 3 ПБУ 10/99). Погашение кредиторки признают доходами компании (п. 2 ПБУ 9/99).
В бухгалтерском учете сделайте проводки:
Дебет 01 субсчет «Выбытие основного средства» Кредит 01
— списана первоначальная стоимость основного средства;
Дебет 02 Кредит 01 субсчет «Выбытие основного средства»
— списана сумма начисленной амортизации;
Дебет 91 Кредит 01 субсчет «Выбытие основного средства»
— списана остаточная стоимость основного средства в прочие расходы;
Дебет 66 (67) Кредит 91
— признан прочий доход от реализации основного средства.