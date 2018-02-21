Оформите выбытие основного средства и спишите кредиторку.

Заемщик вправе передать имущество своему кредитору в счет погашения обязательств. Для этого стороны могут заключить соглашение об отступном (ст. 409 ГК РФ). Долг прекращается в момент, когда компания передаст основные средства. Поэтому в учете в один день отразите выбытие основных средств и погашение кредиторки.

При выбытии основных средств расходы в размере остаточной стоимости списывают на счет 91 «Прочие доходы и расходы» (п. 31 ПБУ 6/01, п. 3 ПБУ 10/99). Погашение кредиторки признают доходами компании (п. 2 ПБУ 9/99).

В бухгалтерском учете сделайте проводки:

Дебет 01 субсчет «Выбытие основного средства» Кредит 01

— списана первоначальная стоимость основного средства;

Дебет 02 Кредит 01 субсчет «Выбытие основного средства»

— списана сумма начисленной амортизации;

Дебет 91 Кредит 01 субсчет «Выбытие основного средства»

— списана остаточная стоимость основного средства в прочие расходы;

Дебет 66 (67) Кредит 91

— признан прочий доход от реализации основного средства.