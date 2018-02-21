1921 февраля 2018

Наняли сотрудника по договору подряда. Первая выплата за работу будет через два месяца. Сведения о подрядчике не показали в расчете по страховым взносам. Это ошибка?

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отвечает:

Уточните расчет по страховым взносам.

Компания начисляет взносы с выплат «физику», который работает по договору подряда (п. 1, 4 ст. 420, подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ). Пока действует контракт, работник считается застрахованным (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.01 № 167-ФЗ, ст. 10 Федерального закона от 29.11.10 № 326-ФЗ). При этом не имеет значения, в каких периодах компания будет платить за работу.

В расчете по взносам отражают всех застрахованных (п. 22.1 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). Поэтому подайте уточненку. Посчитайте «физика» в строке 010 «количество застрахованных лиц» подразделов 1.1 и 1.2 приложения 1 раздела 1. Сотрудник не получал выплат, потому в разделе 1 расчета за девять месяцев другие показатели не меняйте. Раздел 3 сдайте только на забытого работника.

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