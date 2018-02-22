Действительно, для некоторых отраслей действуют специальные соглашения, в том числе для строительных организаций (Отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов на 2017– 2020 годы).

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Их публикуют в отраслевых соглашениях. Тексты таких соглашений на федеральном уровне ведомства размещают на официальном сайте Минтруда, а также в журналах «Охрана и экономика труда», «Бизнес России» и газете «Солидарность».

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