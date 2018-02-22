3022 февраля 2018

Директор требует заключить договор о полной материальной ответственности со всеми сотрудниками, даже с уборщицей. Мы вправе так поступить?

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отвечает:

Вы не вправе заключать договор о материальной ответственности со всеми сотрудниками.

Компании заключают договоры о полной материальной ответственности, когда сотрудник непосредственно работает с деньгами и товарами (ст. 244 ТК РФ).

Перечень должностей, с которыми можно заключить такой договор, утвердил Минтруд постановлением от 31.12.02 № 85. Это может быть, например, кассир, кладовщик. С работниками, которые не перечислены в списке, заключать договор нельзя. За это компанию могут оштрафовать на 50 тыс. рублей, а директора — на 5 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП).

Работника можно привлечь к материальной ответственности и без договора. Например, если он специально повредил имущество или сделал это в состоянии опьянения (ст. 243 ТК РФ). Если работник не согласится, возместить ущерб получится через суд.

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