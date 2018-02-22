Восстановите резерв 31 декабря. Доначислить налоги за 2016–2017 годы инспекторы не вправе.

Компания вправе создавать в налоговом учете резерв на ремонт основных средств, В этом случае сумму, которая нужна на ремонт, рассчитывают по правилам статьи 324 НК РФ. А затем списывают расходы равными долями на последнее число месяца каждого отчетного периода.

В конце каждого года компания сравнивает резерв и фактическую стоимость ремонта. Разницу списывают в расходы либо восстанавливают в доходах, если стоимость ремонта оказалась меньше отчислений.

Но на дорогостоящий и капитальный ремонт компания вправе копить резерв несколько лет. Восстанавливать его в конце каждого года не нужно (абз. 8 п. 2 ст. 324 НК РФ). Компания сравнит фактические и плановые затраты в году, когда по графику должна сделать ремонт. Если работы не состоялись, резерв нужно восстановить полностью. Причем именно в том году, когда компания планировала ремонт (письмо Минфина России от 02.09.09 № 03-03-06/1/561).

Вы обоснованно копили резерв на дорогой ремонт в течение двух лет, которые предшествовали продаже актива. Это подтвердит учетная политика, график капитального ремонта, смета, расчет отчислений. На дату, когда продали основное средство, восстанавливать резерв не нужно. Сделайте это в последний день 2017 года (абз. 7 п. 2 ст. 324, подп. 5 п. 4 ст. 271 НК РФ).