1022 февраля 2018

Мы на общей системе. Купили запчасти у продавца на упрощенке. Запчасти не подошли нам по размеру, и мы их вернули. Нужно ли начислить НДС при возврате?

Тема:

отвечает:

Начислите НДС.

Компании вправе договориться о возврате качественного товара. Тогда возврат нужно провести как обратную реализацию. Покупатель становится продавцом и должен оформить счет-фактуру (письмо ФНС России от 05.07.12 № АС-4-3/11044@).

При реализации начисляют налог сверх цены (п. 1 ст. 168 НК РФ). Контрагент не согласится отдать больше, чем получил за товар. Ваш возврат — отдельная сделка. Вы вправе продать по своей цене. Например, такой, чтобы с НДС получилась сумма, оплаченная поставщику.

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