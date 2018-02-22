Начислите НДС.

Компании вправе договориться о возврате качественного товара. Тогда возврат нужно провести как обратную реализацию. Покупатель становится продавцом и должен оформить счет-фактуру (письмо ФНС России от 05.07.12 № АС-4-3/11044@).

Важная статья:

Вернуть лишний НДС можете без уточненки

При реализации начисляют налог сверх цены (п. 1 ст. 168 НК РФ). Контрагент не согласится отдать больше, чем получил за товар. Ваш возврат — отдельная сделка. Вы вправе продать по своей цене. Например, такой, чтобы с НДС получилась сумма, оплаченная поставщику.