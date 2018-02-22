Работаем на упрощенке с объектом «доходы». Производим мебель для сада и дачи. Наш вид деятельности подпадает под льготный тариф из статьи 427 НК РФ. В расчете по страховым взносам мы ошиблись: в строках 060 и 070 приложения 6 к расчету вместо дохода 900 тыс. рублей отразили 910 тыс. рублей. Мы можем отозвать расчет, исправить его и сдать заново?
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