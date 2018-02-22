2422 февраля 2018

Зарегистрировали компанию в октябре. Весь четвертый квартал деятельности не было. Работает только директор — единственный учредитель, с которым нет трудового договора. Руководитель не начисляет себе зарплату. Надо ли по итогам года сдавать нулевой расчет по взносам?

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отвечает:

Да, конечно.

Даже если в течение отчетного или расчетного периода не было выплат, компания сдает нулевой расчет по взносам (письмо ФНС России от 12.04.17 № БС-4-11/6940@).

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