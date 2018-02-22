Зарегистрировали компанию в октябре. Весь четвертый квартал деятельности не было. Работает только директор — единственный учредитель, с которым нет трудового договора. Руководитель не начисляет себе зарплату. Надо ли по итогам года сдавать нулевой расчет по взносам?
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